Yıldırım'dan iftar sürprizi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği “Gönül Sofrası” iftarları kapsamında sürpriz iftarlarını sürdürüyor.
Yıldırım, dün akşam İstanbul’da Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi’nde ikamet eden Üzeyir ve Sultan Tan çiftinin evinde iftarını açtı. Aile üyeleri ile sohbet eden ve fotoğraf çektiren Yıldırım, ardından mahallede esnaf ziyareti gerçekleştirdi.Yıldırım, “Başkan” sloganları eşliğinde mahalleden ayrıldı.
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