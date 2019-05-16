Yıldırım'dan iftar sürprizi

Yıldırım, dün akşam İstanbul’da Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi’nde ikamet eden Üzeyir ve Sultan Tan çiftinin evinde iftarını açtı. Aile üyeleri ile sohbet eden ve fotoğraf çektiren Yıldırım, ardından mahallede esnaf ziyareti gerçekleştirdi.Yıldırım, “Başkan” sloganları eşliğinde mahalleden ayrıldı.