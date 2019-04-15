Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Tribün tribün dolaşacağına...
CHP-İP ve HDP ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Yıldırım, 'Tribün tribün dolaşacağına, meydan meydan dolaşacağına, adının altına belediye başkanı yazacağına, sakin, oturup benim gibi sonuçları bekleseydi.' ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.
Yıldırım şöyle konuştu: Mansur Yavaş soyadı gibi yavaş hareket etmiş, bütün süreçlerin tamamlanmasını beklemiş ve kendisine belediye başkanı olduğuna dair belge verilmiş ondan sonra Anıtkabir’e gitmiş ve görevine başlamış. Ben tebrik ediyorum. Sorumluluk taşıma bu. Keşke Sayın İmamoğlu da bunu yapsaydı. Tribün tribün dolaşacağına sakin oturup benim gibi sonuçları bekleseydi. Bu benim ikinci toplantım.
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