16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8292
  • 6,5465
  • 238.431
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Yıldırım: YSK'nın kararına yorum yapmam yanlış olur

TBMM (AA) - Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'daki seçimle ilgili olağanüstü itirazları görüşen YSK'nin, 'KHK'lilerin oy kullanabileceği'ne yönelik kararıyla ilgili olarak, 'YSK'nın kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil.' dedi.

  • AA
  • 13
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Binali Yıldırım, İstanbul'daki seçimle ilgili olağanüstü itirazları görüşen YSK'nın, "KHK'lıların oy kullanabileceği"ne yönelik kararıyla ilgili olarak, "YSK'nın kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil." dedi.

Yıldırım, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin, İstanbul'daki seçimle ilgili olağanüstü itirazlarını görüşen YSK'nin, "KHK'lilerin oy kullanabileceği"ne yönelik kararıyla ilgili sorusuna, "YSK'nin kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim." karşılığını verdi.

Muhtar: Halkımız planlayarak yapmadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akar: Çalışmalarımız tamamlanmak üzere

Akar: Çalışmalarımız tamamlanmak üzere

Apple'a bir milyar dolarlık dava

Apple'a bir milyar dolarlık dava

'Konuşmam doğru olmaz'

'Konuşmam doğru olmaz'

Başkanlık yarışına giriyor

Başkanlık yarışına giriyor

Bahçeli'den YSK kararları yorumu

Bahçeli'den YSK kararları yorumu

Ramazandan sonra açıklayacak

Ramazandan sonra açıklayacak

'YSK iddialarımızı kabul etti'

'YSK iddialarımızı kabul etti'

'80'den fazla savaş gemisi, Rus deniz filosuna katıldı'

'80'den fazla savaş gemisi, Rus deniz filosuna katıldı'
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den 'Barış Manço'lu 23 Nisan klibi

MSB´den 'Barış Manço'lu 23 Nisan klibi

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA