Yılın ilk kabinesi toplanıyor! Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

61 yıllık Baas Rejiminin devrilmesiyle Suriye yeniden şekilleniyor. Ankara'nın tavrı net.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" için atılacak adımlar ele alınacak. Bölgede terör varlığının sona erdirilmesine yönelik tedbirler değerlendirilecek.

Yılın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

YENİ SURİYE'YE DESTEK ÇABALARI DA ELE ALINACAK

Toplantıda, Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak. Yeni Suriye'ye destek çalışmaları gözden geçirilecek.

Gazze'deki son durum da kabine toplantısının gündeminde olacak.

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE TEDBİRLERİ DE DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, ekonomideki gelişmeler de gündeme gelecek. Enflasyondaki düşüş süreci değerlendirilirken, fahiş fiyatla mücadeledeki tedbirler ele alınacak.

İlk toplantısını 9 Ocak'ta yapması planlanan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ile ilgili çalışmaların da kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

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