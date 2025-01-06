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Politika

Yılın ilk kabinesi toplanıyor! Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

2025 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem maddesi terörle mücadele olacak. Başta Suriye ve Gazze olmak üzere bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomideki son durum ele alınırken, fahiş fiyatla mücadele tedbirlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda alınan kararları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2025 Pazartesi 08:10 - Güncelleme:
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
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61 yıllık Baas Rejiminin devrilmesiyle Suriye yeniden şekilleniyor. Ankara'nın tavrı net.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" için atılacak adımlar ele alınacak. Bölgede terör varlığının sona erdirilmesine yönelik tedbirler değerlendirilecek.

Yılın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

YENİ SURİYE'YE DESTEK ÇABALARI DA ELE ALINACAK

Toplantıda, Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak. Yeni Suriye'ye destek çalışmaları gözden geçirilecek.

Gazze'deki son durum da kabine toplantısının gündeminde olacak.

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE TEDBİRLERİ DE DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, ekonomideki gelişmeler de gündeme gelecek. Enflasyondaki düşüş süreci değerlendirilirken, fahiş fiyatla mücadeledeki tedbirler ele alınacak.

İlk toplantısını 9 Ocak'ta yapması planlanan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ile ilgili çalışmaların da kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

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