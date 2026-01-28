İSTANBUL 13°C / 11°C
  Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Gazze'nin yeniden inşası ve Suriye var
Politika

Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Gazze'nin yeniden inşası ve Suriye var

Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapacak. Toplantının öncelikli gündem başlığı Suriye ve Gazze'nin yeniden inşası olacak. Sahadan hızla temizlenen terör örgütü SDG/YPG'nin hezimetiyle sonuçlanan gelişmeler de ele alınacak.

28 Ocak 2026 Çarşamba 10:13
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Gazze'nin yeniden inşası ve Suriye var
Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

ANA GÜNDEM MADDESİ: SURİYE

Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak. Suriye'de yaşananlar üzerinden terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda atılacak adımlar istişare edilecek.

MGK'nın bir diğer önemli gündem maddesi Gazze olarak öne çıkıyor. Toplantıda Gazze'nin yeniden inşası görüşülmesi bekleniyor.

ABD öncülüğündeki Barış Kuruluna Türkiye de kurucu üye olarak katıldı. Bu kapsamda Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası noktasında Ankara'nın üstleneceği roller görüşülecek. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında yanlarında durduğu vurgulanacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ ANKARA'NIN YAKIN TAKİBİNDE

ABD ile İran hattındaki gerginlik de Kurulda görüşülecek. Bölgesel bağlamda oluşabilecek güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler gözden geçirilecek.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşının sona erdirilmesi için süren diplomatik girişimler de konuşulacak. PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik devam eden terörle mücadele operasyonları da masada olacak.

