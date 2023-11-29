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Politika

Yılın son MGK'sı toplanıyor! Kritik konular masada

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda Gazze'deki son durum, Filistin'e insani yardımların ulaştırılması ve terörle mücadele operasyonları ele alınacak.

29 Kasım 2023 Çarşamba 08:15 - Güncelleme:
Yılın son MGK'sı toplanıyor! Kritik konular masada
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Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların Filistin'e ulaştırılması, Kafkasya'daki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları...

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gündemi yoğun.

MGK'DA "GAZZE" GÜNDEMİ

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Toplantıda, Gazze'deki durum değerlendirilecek. Türkiye'nin bölgede barışı sağlamak için gösterdiği çabalar ele alınacak. Filistin'e yönelik insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıyla ilgili süreç gözden geçirilecek.

KAFKASYA'DAKİ GELİŞMELER DE GÜNDEMDE OLACAK

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Kafkasya'daki gelişmeler de gündemde olacak.

Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili son durum değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELEDEKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantının gündeminde, terörle mücadele operasyonları da yer alacak. Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonları kapsamlı şekilde ele alınacak.

  • Milli Güvenlik Kurulu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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