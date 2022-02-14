Yılmaz: Gizli ve kirli bir ittifakın karşısında en büyük birlikteliğimiz milletle olacak

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 16:18

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının cumartesi günü ilk kez bir çalışma yemeğinde bir araya geldiğini anımsattı.

Bu birlikteliğin "Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı" üzerine kurulduğunu söyleyen Yılmaz, "Gücünü milletten alan AK Parti, büyük bir davanın ete kemiğe bürünmüş halidir. Gizli ve kirli bir ittifakın karşısında en büyük birlikteliğimiz milletle olacaktır." ifadesini kullandı.

HDP'nin, toplantıya davet edilmemelerini eleştirdiğini aktaran Yılmaz, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, "HDP'yi yok sayan, HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın, Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadettiğini açıklaması gerekiyor" sözlerini hatırlattı.

Söz konusu 6 partinin genel başkanlarının, ilk hedeflerini "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e dönmek olarak açıkladığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinin liderler tarafından 28 Şubat'ta kamuoyuna açıklanmasının kararlaştırılmış olması da çok manidardır. Postmodern darbenin yapıldığı 28 Şubat, Türk demokrasi tarihi açısından kara bir lekedir. 28 Şubat, milli irade üzerine vesayet odaklarının ekonomik, siyasi, askeri ve hukuki yönden çöktüğü bir dönemdir. 28 Şubat, Türkiye'de pek çok insanın, hak etmediği bedeller ödemesine sebep olmuştur. Bu tarihin belirlenmesinin bir 'tesadüf' olduğunu asla düşünmüyorum."

Öte yandan, temel gıdada KDV indirimi düzenlemesinin bugün yürürlüğe girdiğini anımsatan Yılmaz, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin bedeli, şimdiden yapacağımız fedakarlıklardır." değerlendirmesinde bulundu.