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Politika

Yılmaz, İngiltere Savunma Bakanı Healey'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve heyetini kabul etti.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 15:37 - Güncelleme:
Yılmaz, İngiltere Savunma Bakanı Healey'i kabul etti
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir dizi çalışma ziyareti için bulunduğu İngiltere'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile Londra Büyükelçiliğinde İngiltere Savunma Bakanı Healey ve heyetiyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Healey ile görüşmede, bölgesel ve küresel güvenlik konuları, savunma alanındaki stratejik işbirliği ve savunma sanayisinde yürütülen ortak projeleri ele aldıklarını belirten Yılmaz, "Eurofighter Typhoon tedariki konusunda Birleşik Krallık ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlemesini memnuniyetle karşılıyor, üçüncü ülkelerdeki işbirliğimizi geliştirme konusunda Birleşik Krallık ile ortak bir vizyon paylaşıyoruz. 9 Nisan 2025'te gerçekleştireceğimiz Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi'nin bu alanda önemli bir adım olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Healey ve heyetine iki ülke arasında işbirliğine katkıları için teşekkür etti.

  • Cevdet Yılmaz
  • John Healey
  • londra

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