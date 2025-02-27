İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,436
  • EURO
    38,0865
  • ALTIN
    3375.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Yılmaz, Londra'da uluslararası yatırımcılarla buluştu
Politika

Yılmaz, Londra'da uluslararası yatırımcılarla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da uluslararası yatırımcılarla buluştu.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
Yılmaz, Londra'da uluslararası yatırımcılarla buluştu
ABONE OL

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere temasları kapsamında uluslararası yatırımcılarla buluşmasında, Türkiye'nin yatırım potansiyelini, güçlü ekonomik temellerini ve sunduğu fırsatları ele aldıklarını belirterek, "Güçlü ekonomisi, sağlam finansal altyapı ve reform iradesiyle Türkiye, yatırımcı dostu bir merkez olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Yılmaz, ayrıca İngiltere-Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzhal Khan'ı kabul etti.

Kabulde ticari ilişkileri daha ileri taşıyacak adımların değerlendirildiğini bildiren Yılmaz, "Görüşmemizde, 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi, start-up ekosistemi, fintech ve dijital hizmetler alanında işbirliğimizi ele aldık. 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizle, Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığı her geçen gün daha da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Cevdet Yılmaz
  • londra

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.