Yılmaz, Londra'da uluslararası yatırımcılarla buluştu

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere temasları kapsamında uluslararası yatırımcılarla buluşmasında, Türkiye'nin yatırım potansiyelini, güçlü ekonomik temellerini ve sunduğu fırsatları ele aldıklarını belirterek, "Güçlü ekonomisi, sağlam finansal altyapı ve reform iradesiyle Türkiye, yatırımcı dostu bir merkez olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Yılmaz, ayrıca İngiltere-Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzhal Khan'ı kabul etti.

Kabulde ticari ilişkileri daha ileri taşıyacak adımların değerlendirildiğini bildiren Yılmaz, "Görüşmemizde, 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi, start-up ekosistemi, fintech ve dijital hizmetler alanında işbirliğimizi ele aldık. 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizle, Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığı her geçen gün daha da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.