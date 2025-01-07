Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Valiler Buluşması programına katıldı

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2025 Valiler Buluşması'nda, 81 ilimizin valileriyle bir araya gelerek insan odaklı yönetim anlayışımızı, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini ele aldık. Deprem, sel, yangın gibi afetler başta olmak üzere milletimizin zor günlerinde valilerimizin gösterdiği dayanışma ruhu ve başarıyla yürüttükleri çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu buluşmanın ülkemiz, milletimiz ve tüm şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."