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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Valiler Buluşması programına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla düzenlenen 2025 Valiler Buluşması programının açılışına katıldı.

AA7 Ocak 2025 Salı 11:07 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Valiler Buluşması programına katıldı
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Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2025 Valiler Buluşması'nda, 81 ilimizin valileriyle bir araya gelerek insan odaklı yönetim anlayışımızı, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini ele aldık. Deprem, sel, yangın gibi afetler başta olmak üzere milletimizin zor günlerinde valilerimizin gösterdiği dayanışma ruhu ve başarıyla yürüttükleri çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu buluşmanın ülkemiz, milletimiz ve tüm şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

  • Cevdet Yılmaz
  • Valiler Buluşması
  • Ankara

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