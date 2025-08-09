Yılmaz'dan Azerbaycan ile Ermenistan anlaşmasına ilişkin açıklama

İSTANBUL 31°C / 23°C
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış için ortak deklarasyon imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmenin kalıcı barışla sonuçlanması temennisinde bulundu.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 10:52
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde, Beyaz Saray'da barışa yönelik ortak deklarasyona imza attıklarını anımsattı.

"Memnuniyetle karşıladığımız bu gelişmenin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, barışın sağlanmasının sadece iki ülke için değil Kafkaslar'ın genelinde huzur ve refah anlamına geldiğini bildirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kalıcı barış, ülkemizin Kafkaslar'la ve Orta Asya başta olmak üzere bağlantılı bölgelerle ekonomik ilişkilerine de katkıda bulunacaktır. Ticaretten yatırımlara, turizmden enerjiye, lojistikten altyapıya birçok sektörde fırsatlar oluşacaktır. Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı sıra Doğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin kalkınma süreci de olumlu etkilenecektir. Sayın Paşinyan, çeşitli kesimlerin muhalefetini göğüsleyerek ülkesi için barışı savunduğu için takdiri hak ediyor. Bugünlere gelinmesinde gösterdiği liderlik için Sayın Aliyev'e, kritik dönemlerde kardeş Azerbaycan'a verdiği stratejik destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Hakkaniyetli bir barıştan herkes kazançlı çıkacaktır.

İyi komşuluk ve sınırlara karşılıklı saygı duyulan bir ortam, herkesin lehine olacaktır. Türkiye olarak Kafkaslar'da barış, istikrar ve refahı desteklemeye devam edeceğiz."

