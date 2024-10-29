İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2024 Salı / 26 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2851
  • EURO
    37,1043
  • ALTIN
    3033.55
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA29 Ekim 2024 Salı 10:41 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
ABONE OL

Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü, ilk günkü gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

29 Ekim'in, aziz milletin bağımsızlık tutkusunu ve hür yaşama iradesini dünyaya ilan ettiği gün olduğunu vurgulayan Yılmaz, yokluklar ve imkansızlıklar içinde varlığını koruyan Türk milletinin, küllerinden yeniden doğarak Cumhuriyet'i kararlılıkla kurduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asırlık bir çınar gibi kök salan Cumhuriyet'in, nice zorluğu aşıp bugünlere ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar birliğimize, kardeşliğimize ve vatan sevgimize yönelen her tehdit milletimizin çelikten iradesi karşısında başarısızlığa uğramış, bugünden sonra da başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Bu vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.