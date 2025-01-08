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Politika

Yılmaz'dan Siber Güvenlik Başkanlığı paylaşımı: Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'ye yönelik siber tehditlerin önlenmesi ve bu alanda kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Siber Güvenlik Başkanlığının hayırlı olmasını diledi.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
Yılmaz'dan Siber Güvenlik Başkanlığı paylaşımı: Hayırlı olsun
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Yılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefler belirleyecek, eylem planları hazırlayacak, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütecek ve bu alanda kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapacaktır. Ülkemize yönelik siber tehditlerin önlenmesi ve bu alanda kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Siber Güvenlik Başkanlığının milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Cevdet Yılmaz
  • Siber Güvenlik Başkanlığı

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