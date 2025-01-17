İSTANBUL 10°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2025 Cuma / 18 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5666
  • EURO
    36,6497
  • ALTIN
    3092.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarıyıl tatiline giren öğrencileri çabalarından dolayı tebrik ederek, 'Tatilin, çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmeye ve onların potansiyelini keşfetmeye vesile olmasını diliyorum.' ifadesini kullandı.

AA17 Ocak 2025 Cuma 13:46 - Güncelleme:
Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı
ABONE OL

Yılmaz, yarıyıl tatili dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk yarısındaki çabanız için hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Bugün aldığınız karnelerinizi bu çabanızın bir yansıması, eksiklerinizi görmek için bir fırsat ve öğrenme yolculuğunuzun önemli bir parçası olarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Tatil boyunca dinlenmeye, sevdiğiniz şeylere vakit ayırmaya ve bol bol kitap okumaya özen gösterin. Kıymetli öğretmenlerimize emekleri, değerli velilerimize ise destekleri için teşekkür ediyorum. Bu tatilin, çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmeye ve onların potansiyelini keşfetmeye vesile olmasını diliyorum. Hepinize keyifli ve verimli bir tatil dilerim."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.