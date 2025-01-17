Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı

Yılmaz, yarıyıl tatili dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk yarısındaki çabanız için hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Bugün aldığınız karnelerinizi bu çabanızın bir yansıması, eksiklerinizi görmek için bir fırsat ve öğrenme yolculuğunuzun önemli bir parçası olarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Tatil boyunca dinlenmeye, sevdiğiniz şeylere vakit ayırmaya ve bol bol kitap okumaya özen gösterin. Kıymetli öğretmenlerimize emekleri, değerli velilerimize ise destekleri için teşekkür ediyorum. Bu tatilin, çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmeye ve onların potansiyelini keşfetmeye vesile olmasını diliyorum. Hepinize keyifli ve verimli bir tatil dilerim."