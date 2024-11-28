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Politika

Yine CHP, yine provokasyon! Göz göre göre 'sansür' yalanı

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlarken, CHP'li milletvekilleri kameraların içeriye alınmadığı yalanına başvurdu.

28 Kasım 2024 Perşembe 11:53 - Güncelleme:
Yine CHP, yine provokasyon! Göz göre göre 'sansür' yalanı
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Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

CHP'li milletvekilleri protesto edecek malzeme bulamayınca bu kez kameraların içeriye alınmadığı yalanına başvurdu.

Komisyona basın mensupları alınmasına ve bütün haber kameralarının çekim yapmasına rağmen CHP Milletvekili Veli Ağbaba ve diğer CHP'li milletvekilleri 'basının çekmesine izin verilmiyor' diyerek provokasyon yaptı.

CHP'li vekiller "sansür yapılıyor" yalanını atarken bile kameralar ve bazı milletvekilleri ile danışmanlarının telefonla çekimleri devam etti.

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