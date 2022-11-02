2020 yılında TOKİ tarafından İskenderun Düğünyurdu mevkinde yapımı tamamlanan konutlar, hak sahibi vatandaşlar tarafından teslim alınmıştır.

Fakat, yapımı tamamlandığı günden bu yana su sıkıntısı çeken TOKİ sakinleri, yaşadıkları bu mağduriyetin bir an önce çözüme kavuşturulmasının istiyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), 24.03.2022 tarihinde internet sitelerinde, "İskenderun Düğünyurdu Toki konutlarının su sorunu çözülüyor" paylaşımı yapmış ama sorunun çözümü için şuana kadar herhangi bir adım atılmamıştır.

Bu soruna kayıtsız kalmayan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, vatandaşların mağduriyetini TBMM'ye taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılında TOKİ tarafından İskenderun Düğünyurdu mevkiinde yapımı tamamlanan konutlar, hak sahibi vatandaşlarımız tarafından teslim alınmış, insanlarımız evlerine taşınmıştır.

Ancak Hatay Büyükşehir Belediyesi iki yıldır bu konutlara şebeke suyu bağlamayarak vatandaşlarımızı cezalandırmaktadır. Vatandaşlarımız iki yıldır içme suyu ihtiyacı başta olmak üzere, tüm su ihtiyaçlarını İskenderun Belediyesi'nin kendilerine sağladığı tankerlerle karşılamaktadır.

Buradan soruyorum; 1.055 konutta yaşayan toplam 6 bin vatandaşımıza ve 2 okulda eğitim gören binlerce çocuğumuza iki yıldır yapılan zulüm değil de nedir? "Düğünyurdu Toki'ye içme suyu" deyince "Bütçede para yok" diyorsunuz ama her akşam EXPO'da sanatçılara milyonlarca para ödüyorsunuz. Bir an önce önümüzdeki haftalarda yapmayı planladığınız 2 konseri iptal edin ve buradan artan kaynakla Düğünyurdu Toki'nin suyunu verin."