Yine herkes kazandı...

Türkiye, tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. YSK verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan, geçici sonuçlara göre 13. cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında yenilgilere doymayan Kılıçdaroğlu ise on ikinci seçimden de yenilgiyle ayrıldı.

Millet İttifakı cephesinde büyük hezimet sonrası herkes genel başkanlardan istifa beklerken her seçim olduğu gibi yine alışılagelmiş açıklamalar ile taraftarların boynu büküldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 12. yenilgisini alan Kılıçdaroğlu istifa beklentilerinin yanı sıra mücadele etmeye devam edeceğini belirterek büyük tepkiyle karşılandı. Kaybettiğini bir türlü kabullenemeyen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor, ayakta ve buradayız." açıklanmasında bulundu.

AKŞENER: HALA BURDAYIZ

7'li masayı dağıtıp daha sonra tükürdüğünü yalayarak ittifaka geri dönen İP Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu gibi taraftarlarına moral tadında açıklamalarda bulundu.

İstifanın konusunu dahi açmayan Akşener, "Bugünden sonra da milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Şunu unutmayın ki biz hâlâ buradayız" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK ORTAK BABACAN: BİZ MAĞLUP DEĞİLİZ



Millet İttifakı'na yüzde bir bile katkı sağlamadan 14 milletvekilini Meclise sokan küçük ortak Babacan da açıklamalarıyla şaşırtmadı. Tuzu kuru olan Babacan, "Biz mağlup değiliz, her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşlarıyız." şeklinde konuştu.