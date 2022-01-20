Yine İP, yine tiyatro! 'Mağdur üniversiteli' bakın kim çıktı?

20 Ocak 2022 Perşembe 08:44 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 08:44

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis grubunda kürsüye çıkardığı KYK yurtlarından şikayet eden genç CHP'li çıktı.

İP'in bu haftaki grup toplantısında Meral Akşener, kürsüde öğrenci Deniz Barış Çatal'a söz verdi. Konuşmasında "KYK yurtlarında yaşadığım sorunları anlatmak istiyorum" deyip "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" ifadesini kullanan Çatal'ın TBMM'de CHP grup toplantılarının yapıldığı salondan CHP logosu önünde çekildiği fotoğrafları ortaya çıktı. İYİ Parti grup toplantısı sonrası Akşener'in konuşturduğu Çatal, sosyal medya hesabından CHP'li fotoğrafını kaldırdı.

'BARINAMIYORUZ' DEDİ

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi ve Eskişehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı olan Çatal, sözlerine "KYK yurtlarında yaşadığım sorunları anlatmak istiyorum" diye başladıktan sonra "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Barınamıyoruz" diyen gencin, İtalya gezisinden de fotoğrafları bulunduğu ortaya çıktı.