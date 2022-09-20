Yine söylettiler: Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır

2023 yılında yapılacak genel seçimlere 9 aylık bir süreç kalmışken siyaset arenası ısınmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu deklare ederken, altılı masa ve muhalefet partilerinde ise aday belirleme kararsızlığı devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, " CHP'nin adayı kesin olarak Kılıçdaroğlu ve çok da normal. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı." demişti.

"KARŞI ÇIKARLARSA MASA DAĞILIR"

Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır." ifadelerini kullanmıştı.

TV100 ekranlarında gündemi değerlendiren CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, Bülent Kuşoğlu'nun demeci Kemal Bey'in duygularını yansıtıyor dedi.

"MASA DAĞILABİLİR Mİ? DAĞILABİLİR"

Şaban Sevinç, "İYİ Parti'den gelen açıklamalar Kemal Bey'in inancı nedeniyle seçilme şansı olmadığına yönelik bir barikat geliştiriyor. Bu konuda geri adım atma düşünceleri yok. Masa dağılabilir mi? Dağılabilir." diye konuştu.