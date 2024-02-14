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Politika

Yine Ümit Özdağ yine provokasyon: Biz zehirlenmedik de siz mi zehirleneceksiniz?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının bulunduğu alana özel maske ve kıyafetle girmek istedi. 'Bizi içeri almıyorlar' açıklaması yapan Özdağ'a bir görevli, 'Siz bunları giyip gelmişsiniz, içeride çalışan arkadaşlarımız var. Biz zehirlenmedik de siz mi zehirleneceksiniz?' diyerek tepki gösterdi.

14 Şubat 2024 Çarşamba 20:28 - Güncelleme:
Yine Ümit Özdağ yine provokasyon: Biz zehirlenmedik de siz mi zehirleneceksiniz?
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası 9 işçi toprak altında kaldı. Yaşanan olayın hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da toprak kaymasının hemen ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan konu hakkında bilgi almış ve devletin bütün imkanlarını seferber etmesi talimatını vermişti.

YİNE ÖZDAĞ YİNE PROVOKASYON

Tüm ekiplerin canla başla çalışmasının yanı sıra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ her zamanki gibi bu elim olaydan da siyasi bir çıkar ve provokasyon peşine düştü.

Bölgeye özel kıyafet ve maske ile giden Özdağ, siyanür sızıntısı olduğunu öne sürerek kendilerinin içeriye alınmadığını söyledi.

GÖREVLİDEN ÖZDAĞ'A TEPKİ

Özdağ'ın bu yalanlarının ardından bir görevli, "Bu kıyafetleri giyip gelmişsiniz. Biz burada çalışıyoruz zehirlenmedik de siz mi zehirleneceksiniz?" ifadelerini kullandı.

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