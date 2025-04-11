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Politika

4. Antalya Diplomasi Forumu başladı! Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) kapsamında Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi.

AA11 Nisan 2025 Cuma 11:40 - Güncelleme:
4. Antalya Diplomasi Forumu başladı! Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) kapsamında Türkiye'ye gelen devlet liderileri ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

ALİYEV İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

MİLATOVİC İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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