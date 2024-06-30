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Politika

Yoğun diplomasi trafiği başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe 3 kritik zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki ay peş peşe önemli zirvelere katılacak.. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak ardından ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

AA30 Haziran 2024 Pazar 10:16 - Güncelleme:
Yoğun diplomasi trafiği başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe 3 kritik zirve
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında yoğun diplomasi programı yürütecek.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI DEVLET BAŞKANLARI GAYRİRESMİ ZİRVESİ

Erdoğan, 6 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.

ABD'DE NATO LİDERLER ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayındaki yoğun diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri de ABD olacak.

Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştireceği zirvelerde mevkidaşlarıyla çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ GAZZE

Uluslararası teşkilatlar kapsamındaki işbirliğini geliştirecek adımların da ele alınacağı zirvelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Gazze olacak.

Zirvelerde Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadelede işbirliği, ekonomik ve ticari işbirliği konuları de ele alınacak.

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