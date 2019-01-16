'YPG/PKK’ya Kürt diyen alçaktır' 

CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan yaptığı açıklamalara ilişkin, “Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Senin para baronların varsa, sermaye çetelerin hazırsa, ekonomik tetikçilerin emir bekliyorsa, bilesin ki Türk milletinin eğilmez başı, bükülmez bileği var. Elinden geleni ardına koyma, ne biliyorsan onu yap. Senin tehditlerine ‘tamam’ diyen senin gibi olsun. Türkiye’yi mahvetmek senin ne haddine” değerlendirmesinde bulundu.

DÜŞMANLIK ÖTESİ

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Trump’ın ‘travmatik bir kişilik bozukluğuna savrulduğunu, gözünü nefret bürüdüğünü’ belirtti. “Biz diyoruz ki zalimle gelen düğün bayram. İp inceldiği yerden kopacaksa varsın kopsun. Korkak her gün, kahraman ise bir gün ölür” diyen Bahçeli, ABD Başkanı’nın yine şaşırdığını, yine sinirleri gerdiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump’ın paylaştığı Twitter mesajını “tam anlamıyla düşmanlık ötesi” olarak niteleyen Devlet Bahçeli “ABD Başkanı bir defa PKK/PYD/YPG’yi Kürt olarak görüyorsa, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak değerlendiriyorsa ya cehaletin mihveri ya da caniliğin mihmandarıdır. Teröristlere bırakınız Kürt demeyi, insan demek bile ihanettir. Trump’ın PKK/PYD/YPG’yi Kürt olarak görmesi, Kürtler diye tarif etmesi su katılmamış alçaklık, su götürmez küstahlıktır” değerlendirmesini yaptı.

‘NATO İTTİFAKI KOMADA’

Trump’ın “Türkiye’nin teröristlerle mücadele etmesi halinde ekonomik olarak Türkiye’yi mahvedeceği” paylaşımında bulunduğunu anımsatan Bahçeli “Bu saatten sonra Fırat’ın doğusuna girip önümüze çıkan haini, bulduğumuz katili mahvı perişan etmek helali hakkımızdır, vatan borcumuzdur, milli namusun gereğidir. Suriye’nin kuzeyinde Kürdistan sütunlarını dikmek için teröristler ve bazı bölge ülkeleri arasında görev taksimi yapanlar Türkiye’yi hafife alan, yok sayan sömürgecilerdir. Müttefiklik ilişkisi yoğun bakıma alınmış demektir. NATO ittifakı komadadır. Bu aşamada hükümete diyorum ki asla çekinmeyin, asla alttan almayın. Allah şahittir ki yanınızda MHP, arkanızda millet, himaye eden de Yüce Allah’tır” sözleriyle tepki gösterdi.