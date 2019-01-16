'YPG/PKK’ya Kürt diyen alçaktır'
Bahçeli, Trump’ın sözlerine “ABD Başkanı bir defa YPG/PKK’yı Kürt olarak görüyorsa, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak değerlendiriyorsa ya cehaletin mihveri ya da caniliğin mihmandarıdır” diyerek tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan yaptığı açıklamalara ilişkin, “Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Senin para baronların varsa, sermaye çetelerin hazırsa, ekonomik tetikçilerin emir bekliyorsa, bilesin ki Türk milletinin eğilmez başı, bükülmez bileği var. Elinden geleni ardına koyma, ne biliyorsan onu yap. Senin tehditlerine ‘tamam’ diyen senin gibi olsun. Türkiye’yi mahvetmek senin ne haddine” değerlendirmesinde bulundu.
DÜŞMANLIK ÖTESİ
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Trump’ın ‘travmatik bir kişilik bozukluğuna savrulduğunu, gözünü nefret bürüdüğünü’ belirtti. “Biz diyoruz ki zalimle gelen düğün bayram. İp inceldiği yerden kopacaksa varsın kopsun. Korkak her gün, kahraman ise bir gün ölür” diyen Bahçeli, ABD Başkanı’nın yine şaşırdığını, yine sinirleri gerdiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump’ın paylaştığı Twitter mesajını “tam anlamıyla düşmanlık ötesi” olarak niteleyen Devlet Bahçeli “ABD Başkanı bir defa PKK/PYD/YPG’yi Kürt olarak görüyorsa, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak değerlendiriyorsa ya cehaletin mihveri ya da caniliğin mihmandarıdır. Teröristlere bırakınız Kürt demeyi, insan demek bile ihanettir. Trump’ın PKK/PYD/YPG’yi Kürt olarak görmesi, Kürtler diye tarif etmesi su katılmamış alçaklık, su götürmez küstahlıktır” değerlendirmesini yaptı.
‘NATO İTTİFAKI KOMADA’
Trump’ın “Türkiye’nin teröristlerle mücadele etmesi halinde ekonomik olarak Türkiye’yi mahvedeceği” paylaşımında bulunduğunu anımsatan Bahçeli “Bu saatten sonra Fırat’ın doğusuna girip önümüze çıkan haini, bulduğumuz katili mahvı perişan etmek helali hakkımızdır, vatan borcumuzdur, milli namusun gereğidir. Suriye’nin kuzeyinde Kürdistan sütunlarını dikmek için teröristler ve bazı bölge ülkeleri arasında görev taksimi yapanlar Türkiye’yi hafife alan, yok sayan sömürgecilerdir. Müttefiklik ilişkisi yoğun bakıma alınmış demektir. NATO ittifakı komadadır. Bu aşamada hükümete diyorum ki asla çekinmeyin, asla alttan almayın. Allah şahittir ki yanınızda MHP, arkanızda millet, himaye eden de Yüce Allah’tır” sözleriyle tepki gösterdi.
Siyasi ahlakla bağdaşmaz
MHP Lideri Bahçeli, CHP’nin YSK eleştirilerine şu sözlerle cevap verdi: CHP, YSK’yi tanımıyorsa, buyursun seçime de katılmasın. Yok eğer katılacaksa, iddialarını çok acil ispatlasın. CHP yönetimi ya savcılığa suç duyurusunda bulunsun ya da bu iddiaları YSK ihbar kabul edip, harekete geçsin. Seçimlere şaibe bulaştırmak, seçim sonuçlarını bugünden karalamak için provokasyona kalkışmak ne siyasi etikle ne de siyasi ahlakla bağdaşacaktır.
‘Kozları ellerinden alınsın istiyoruz’
TBMM Başkanı Binalı Yıldırım’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasından dolayı istifa etmesi gerektiğini iddia eden siyasi partileri eleştiren Bahçeli şunları söyledi: Bize göre Sayın Yıldırım’ın istifasına gerek yoktur. Buna rağmen ‘istifa etmeliydi, etmemeliydi’ tartışması sürecekse, çözüm olarak TBMM İçtüzüğü’nün 14. maddesi akla ve mantığa uygun en kalıcı çözüm yoludur. Bu kapsamda TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım, seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme gününe kadar, Ankara dışında olduğu dönemlerde başkanvekillerinden birisine yazıyla vekalet görevi verebilecektir. Böylece her itiraz, her suçlama, her polemik bıçak gibi kesilecektir. 31 Mart 2019’da siyasi sonlarını yaşayacak zillet ortaklarının istismar kozları ellerinden alınsın istiyoruz.
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