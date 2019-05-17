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'YPG/PKK’ya nefes aldırmayacağız'

Şanlıurfa’da, Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi’nin şubesi, düzenlenen törenle açıldı.

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Merkez Haliliye ilçesi İmambakır Mahallesi’ndeki şube binasında düzenlenen törene, çok sayıda Arap, Türkmen ve Kürt aşiret liderleriyle kanaat önderleri katıldı. Meclisin Başkanı Rami El Saleh, yaptığı açıklamada, Suriyeliler olarak birlik ve beraberliklerini göstermek amacıyla Şanlıurfa’da şube açtıklarını söyledi. Terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Suriye’de işgal ettiği bölgelerde insanları öldürmeye devam ettiğini belirten Saleh, “Terör örgütü elindeki bölgelerde yakınlarımızı katlediyor. Çok yakın bir zamanda 9 kişiyi öldürdüler. Biz Suriyeli Arap, Türk, Kürt aşiretleri, kabileleri olarak terör örgütünün karşısındayız, onları kabul etmiyoruz. İşgal ettikleri yerlerde onları bırakmayacağız” dedi. 

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR             

Suriye’de tek bir örgüt üyesini bile kabul etmeyeceklerini vurgulayan Saleh, Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed Kayr Eyüp de yaklaşık 200 aşiret ve kabile olarak terör örgütüne karşı bir araya geldiklerini belirtti. Terör örgütüne hep birlikte mesaj vermek amacıyla bir araya geldiklerine işaret eden Eyüp, “Bu konuda Türkiye’den çok büyük destek alıyoruz. Azez, Gaziantep ve Şanlıurfa’da ofis açtık, yakında Kilis’te de açacağız. Meclisimizde Kürt, Türk, Arap, Hristiyan, Yezidi, Alevi var. Hepimiz bir aradayız ve teröristlere nefes aldırmayacağız” diye konuştu. 

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