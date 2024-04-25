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Politika

YRP'de deprem! Belediye başkanı istifa etti

Konya'nın Doğanhisar Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili (YRP) Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

DHA25 Nisan 2024 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
YRP'de deprem! Belediye başkanı istifa etti
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31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 47.28 oyla Yeniden Refah Partisi'nden Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa etti.

2014 yılından itibaren iki dönem AK Parti'nin Doğanhisar İlçe Başkanlığı görevini yürüten Öztoklu, bağımsız olarak başkanlığını sürdüreceğini açıkladı.

Öztoklu, açıklamasında, 'Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise; Doğanhisarımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum" dedi.

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