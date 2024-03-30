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Politika

YRP kurucularından Mahmud Altunsoy, Fatih Erbakan'a tepki gösterdi: Rahmetli Erbakan hocam görseydi vicdan azabı çekerdi

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) kurucularından Mahmud Altunsoy, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik değerlendirmesinde partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan'a sert tepki gösterdi. YRP'nin seçimlere Cumhur İttifakı'ndan ayrı olarak girmesini eleştiren Altunsoy, 'YRP'den ayrılanlarla parti kurmaya kalksan 3 parti çıkarırsın. Adam öğütme-harcama yerine döndü. Kırmak, dökmek, insanlara hakaret etmek. Bizim temelimizde yapımızda yok. Ama bugün fikrinizi beyan ettiğinizde hemen hakaretlerle karşılaşıyorsunuz. Bugünleri rahmetli (Necmettin) Erbakan hocam görseydi herhalde vicdan azabı çekerdi.' dedi. Altunsoy, geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah'ın CHP tarafından fonlandığını duyurmuştu.

30 Mart 2024 Cumartesi 02:46 - Güncelleme:
YRP kurucularından Mahmud Altunsoy, Fatih Erbakan'a tepki gösterdi: Rahmetli Erbakan hocam görseydi vicdan azabı çekerdi
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31 Mart seçimlerine ittifaksız girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin perde arkasında CHP ile iş birliği yaptığı kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından partiden peş peşe istifa sesleri yükseldi.

"YENİDEN REFAH'I CHP FONLUYOR"

Geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi'ni CHP'nin fonladığını açıklayan parti kurucularından Mahmud Altunsoy, katıldığı bir televizyon programında YRP'de yaşanan savrulmaya dair önemli ifadeler kullandı.

"YRP ROTASINI ŞAŞTI"

Partinin rotasından şaştığının mesajını veren Altunsoy şunları söyledi:

YRP'den ayrılanlarla parti kurmaya kalksan 3 parti çıkarırsın. Adam öğütme-harcama yerine döndü.

Kırmak, dökmek, insanlara hakaret etmek. Bizim temelimizde yapımızda yok. Ama bugün fikrinizi beyan ettiğinizde hemen hakaretlerle karşılaşıyorsunuz.

Partimiz imamına kayığına bindirildi. İvedilikle bu yanlıştan dönülmeli.

"ERBAKAN GÖRSE VİCDAN AZABI ÇEKERDİ"

Saadet Partisi çizgisinden çıktı dedik, Yeniden Refah Partisi'ni kurduk. Ama bakıyoruz ki Allah sonumuzu hayır eylesin. Bugünleri rahmetli Erbakan hocam görseydi herhalde vicdan azabı çekerdi.

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