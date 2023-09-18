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Politika

YRP'li Bekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Gerekirse AB ile yollar ayrılır'' açıklamasına destek

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Gerekirse AB ile yollar ayrılır' ifadesini önemsediklerini, bu doğrultuda alınacak her türlü kararı destekleyeceklerini söyledi.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 15:14 - Güncelleme:
YRP'li Bekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Gerekirse AB ile yollar ayrılır'' açıklamasına destek
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Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım başvurusunun üzerinden 65 yıl geçtiğini ancak Türkiye'nin ortaklığının hala bir muamma niteliği taşıdığını belirtti.

AB'ye girmek için ısrarcı olmanın Türkiye'ye zaman kaybettirmekten başka anlam taşımadığını dile getiren Bekin, "Yeniden Refah Partisi olarak Sayın Erdoğan'ın 'Gerekirse AB ile yollar ayrılır' cümlesini önemsiyoruz. Bu konuda alınabilecek her türlü kararı destekleyeceğiz." dedi.

Bekin, AB ülkeleri ile ticari ilişkileri önemsediklerini ancak 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması'nın büyük ölçüde AB lehine işlediğini ifade etti.

Gümrük tarifelerinde belirleyici rolün Brüksel'de değil Ankara'da olması gerektiğinin altını çizen Bekin, "Türkiye'nin bir an önce Gümrük Birliği Anlaşması'nı revize etmesi ve her iki tarafın da çıkarlarını eşit şekilde ortaya koyan bir serbest ticaret anlaşması imzalaması gerekir." diye konuştu.

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