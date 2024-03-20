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Politika

YRP'nin 'milli görüş' iddialarına canlı yayında sert tepki: Saadet Partisi'nden farkları ne?

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmesi Nuh Albayrak, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'Milli Görüş'ü temsil ediyoruz' sözlerine tepki gösterdi. Albayrak, 'Şu anda YRP'nin ‘Milli Görüş'ü temsil etmiyor' diye kurdukları Saadet Partisi'nden farkları ne? YRP'nin asla Milli Görüş'ü temsil kabiliyeti kalmamıştır.' dedi.

20 Mart 2024 Çarşamba 23:46 - Güncelleme:
YRP'nin 'milli görüş' iddialarına canlı yayında sert tepki: Saadet Partisi'nden farkları ne?
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Nuh Albayrak, 24 TV ekranlarında yayınlanan Açık Görüş programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti'nin ortağı CHP'nin İslam ile mücadele için kurumsal bir parti olarak kurulduğunun altını çizen Albayrak, CHP'nin geçmişte uyguladığı İslam karşıtı politikalardan dolayı pişman olmadığına dikkat çekti.

YENİDEN REFAH CHP İÇİN ÇALIŞIYOR: MİLLİ GÖRÜŞ'Ü TEMSİL KABİLİYETİ KALMAMIŞTIR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın İstanbul'daki seçimlere ilişkin "Biz kazanmayı beklemiyoruz, CHP'nin kazanmasını bekliyoruz" sözlerini hatırlatan Albayrak "O zaman CHP için çalışıyorsunuz demektir. Şu anda YRP'nin 'Milli Görüş'ü temsil etmiyor' diye kurdukları Saadet Partisi'nden farkları ne? YRP'nin asla Milli Görüş'ü temsil kabiliyeti kalmamıştır." dedi.

Erbakan'a tepkiler çığ gibi...

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