YSK Başkanı Güven'den İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama
YSK Başkanı Sadi Güven İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, 'Seçimlere katılım oranı yüzde 84,5 oldu. İmamoğlu yüzde 54,21 Yıldırım yüzde 44,99 oranında oy aldı.' dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle:
''Oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 063 geçerli oy 8 milyon 746 bin 464 geçersiz oy 178 bin 599. Katılım oranı yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir.
Adayların aldığı oylar Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 yüzde 54.21. Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 yüzde 44.99.
Necdet Gökçınar 47 bin 829 yüzde 0.55. Mustafa İlker Yücel 14 bin 545 yüzde 0.17 olarak gerçekleşmiştir.''
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