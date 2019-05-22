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YSK için gerekçe günü

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçesini bugün açıklaması bekleniyor. İptal kararına muhalif oy kullanan 4 üyenin talebiyle verilen ek sürenin bugün itibariyle dolduğu öğrenildi. 

  • STAR ANKARA
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İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli karar üzerindeki mesaisini sürdüren YSK’da, seçimlerin yenilenmesi yönünde oy kullanan 7 üye, gerekçelerini tamamlamış, ancak daha önce muhalefet şerhlerini yazan 4 muhalif üyenin, iptal gerekçesinde yer verilen bazı yeni hususlara yanıt vermek için ek süre talebinde bulunması üzerine gerekçenin yayımlanması ertelenmişti. 

GEREKÇE 200 SAYFAYI AŞTI 

YSK’nın 11 üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul görüşmesinde iptal kararı 4’e karşı 7 üyenin oyuyla alınmıştı. Seçimlerin iptali yönünde oy kullanan 7 üyenin gerekçe yazım işlemini tamamladığı ve toplamda 200 sayfanın üzerinde bir gerekçenin ortaya çıktığı kaydedildi. 

EK SÜRE İSTENDİ 

YSK, gerekçeyi görüşerek kamuoyuna açıklamak üzere önceki gün toplandığındaysa, muhalif oy kullanan 4 üye, gerekçeli kararda daha önce belirtilmeyen bazı yeni hususların yer aldığını belirterek, ek süre talebinde bulundu. Muhalefet şerhlerini güncellemek istediklerini belirterek ek süre talebinde bulunan üyelerin bu talebi kabul edilerek ek süre verilmesi üzerine gerekçenin açıklanması ertelendi. 

VAKİT BUGÜN DOLUYOR 

YSK’nın, muhalif üyelere verdiği sürenin bugün dolacağı ve muhalefet şerhlerini vermemeleri durumunda da gerekçenin yayınlanacağı belirtildi. Diğer taraftan önceki gün karara muhalefet eden bir üyenin karşı oy yazısını tamamlayamadığı için süre istediği bunun için de gerekçesinin açıklanmasının sarktığı öğrenilmişti. 

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