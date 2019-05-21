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YSK’nın kararı muhalif üyeye takıldı

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerini iptal gerekçesi üzerindeki çalışmasında sona geldi.

  • STAR ANKARA
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YSK üyeleri, İBB seçimlerini dörde karşı yedi üyenin oyuyla ret kararının gerekçesi üzerindeki çalışmalarını dün de sürdürdü. Karşı oylarla birlikte 200 sayfaya yakın ret gerekçesinin tamamlandığı, imza ve tasnif işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

MUHALİFLER SÜRE İSTEDİ 

Toplantıda 7 üyenin yazdığı gerekçe 4 muhalif üyeye de dağıtıldı. Karara muhalefet eden bir üyenin karşı oy yazısını tamamlayamadığı için süre istediği bunun için de gerekçesinin açıklanmasının sarktığı ifade edildi. 

ANAYASA’YA UYGUN 

YSK, yedek üyelerle birlikte 11 üyenin karar toplantısına katılmasına ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. YSK, daha önce de benzer durumların yaşandığını hatırlatarak “11 üye ile karar alınmasında Anayasa’ya aykırılık yoktur” dedi. 

SONUCA MÜESSİR OLDU 

YSK, AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazları çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirerek, 6 Mayıs’ta İBB Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermişti. Kurul’un 11 kurul üyesinin katıldığı karar toplantısında YSK Başkanı Sadi Güven’in de arasında bulunduğu 4 üye karara ret oyu kullanmıştı. Seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararda “Bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle seçiminin iptaliyle yenilenmesine” ifadelerine yer verilmişti. 

MSB´den ''Milli Mücadele´ye Adım Adım'' paylaşımı

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