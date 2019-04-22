'YSK'ya bugüne kadar verilmiş en kapsamlı dosyayı sunduk'

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantıda İstanbul seçimiyle ilgili itiraz dilekçelerinin ele alındığını, daha sonra kendisine söz verildiğini ifade etti.

Yaklaşık 2,5 saat süren bir sunum yaptığını aktaran Özel, şunları söyledi:

"Sunumun içeriği dilekçemizin kısa bir özetiydi. Olaylar, iddialar, ayrıca dilekçe ekindeki tüm belge ve bilgileri tek tek kurul üyelerine göstererek, klasörler içinde, içi boş deliller, evraklar olmadığını, sonuca ne denli etkili belgeler, bilgiler olduğunu ifade etmiş olduk. Bunların görsellerini de sunarak bir sunum yaptım. Kurul üyelerimizin arada soruları oldu, onları da cevapladık. Bu süreçle ilgili daha farklı hukuki görüşler elimizde vardı. Onları da Kurul üyeleriyle paylaşma imkanı oldu."

Recep Özel, kendi sunumumun tamamlanmasının ardından diğer partilerin temsilcilerine de cevap hakkı verildiğine işaret ederek, ardından Kurul üyelerinin bir değerlendirme yapması için toplantının yarına bırakıldığını kaydetti.