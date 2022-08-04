Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini ilgilendiren önemli kararlar Yüksek Askeri Şura'da ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

GÜLER'İN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI BEKLENİYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor.

Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile Genelkurmay Başkanının görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre; Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek.

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin uzatılması bekleniyor.

7 KORGENERAL ÜST RÜTBEYE TERFİ İÇİN BEKLİYOR

Geçen sene görev süreleri 1 yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün durumları da Şura'da görüşülecek.

Toplantıda bazı korgenerallerin terfi durumları da değerlendirilecek. 7 korgeneral üst rütbeye terfi için bekliyor.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.