İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2025 Cuma / 20 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3662
  • EURO
    48,5953
  • ALTIN
    4852.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP kararı gerekçesi açıklandı
Politika

Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP kararı gerekçesi açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerin durdurulması kararının kaldırılması, CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının ise reddedilmesine ilişkin kararının gerekçesini açıkladı.

AA12 Eylül 2025 Cuma 20:31 - Güncelleme:
Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP kararı gerekçesi açıklandı
ABONE OL

YSK, CHP'nin başvurusu üzerine 5 Eylül'de Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin aldığı kararları "tam kanunsuzluk" nedeniyle kaldırmış, CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik yapılan itirazı ise reddetmişti.

Kurul, kararın gerekçesini tamamladı. Kararın gerekçesinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 19, 20 ve 21'inci maddelerinde siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatı, siyasi partilerin organları ile kongre delegelerinin seçimlerinde seçim kurullarının görev ve yetkilerinin ayrıntılı şekilde düzenlendiği belirtildi.

YSK ve seçim kurullarının, seçimlerdeki yönetim ve denetim faaliyetlerinin "seçim öncesi", "seçim günü" ve "seçim sonrası" olmak üzere üç safhaya ayrıldığına işaret edilen kararda, seçim kurullarının siyasi parti kongrelerinde sınırlı bir yetki kullandığı ve bu seçimlerde "seçim günü" ile "seçim sonrası"na ilişkin işlemler yaptığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, "Kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listelerin onaylanması ve benzeri sınırlı konular dışında seçim günü öncesinde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak seçim kurullarının yetkilendirilmediği açıktır." ifadesi yer aldı.

Siyasi partilerin, 2820 sayılı Kanun, siyasi parti tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre usulüne uygun şekilde başlamış ve devam eden bir kongre sürecinin durdurulması konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmadığı belirtilen kararda, Tuzla, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Bakırköy ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca alınan kararların "tam kanunsuzluk" halini oluşturduğu bildirildi.

YSK'nin kararında, "seçim öncesine" ilişkin işlemlerde adli yargının yetkili olduğu ve kararların uygulanmasının "yetki gaspı" olarak nitelendirilemeyeceği vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.