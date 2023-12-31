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Politika

Yükselişimiz karşısında şaşkınlar: 30 yıl önce bize itaat eden Türkiye şimdi meydan okuyor

ABD'li siyasi analist Zakaria, Türkiye'nin son 30 yılda değişerek çok kutuplu yeni dünya düzenin güçlü bir aktörü haline geldiğini ve ABD'ye meydan okuduğunu dile getirdi.

Star Gazetesi31 Aralık 2023 Pazar 15:09 - Güncelleme:
Yükselişimiz karşısında şaşkınlar: 30 yıl önce bize itaat eden Türkiye şimdi meydan okuyor
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ABD'li siyasi analist Fareed Zakaria kaleme aldığı analiz yazısında, 30 yıl öncesine göre siyasi açıdan daha olgun bir ülke haline gelen Türkiye'nin ABD'ye meydan okuduğunu dile getirdi.

Yapılan anket sonuçlarına göre Amerikalıların çoğunun ülkelerinin düşüşte olduğunu düşündüğünü belirten Zakaria, siyasi atmosferin bir süredir ülkenin yanlış yöne gittiği duygusuna kapıldığını kaydetti.

Yanlış varsayımlara dayanan büyük stratejilerin ABD'yi ve dünyayı yanlış yola sürükleyeceğini ifade eden Zakaria, "ABD, rakipleriyle karşılaştırıldığında hakim konumda olmayı sürdürüyor. Ancak ABD çok farklı bir uluslararası manzarayla karşı karşıyadır. Dünya genelinde pek çok gücün güveni arttı. Amerikan direktiflerine uysalca boyun eğmeyecekler. Bazıları aktif olarak ABD'nin hakim konumuna ve onun etrafında kurulan düzene meydan okumaya çalışıyor" dedi.

"30 YIL ÖNCE İTAATKAR TÜRKİYE, ABD'YE MEYDAN OKUYOR"

Bugün ABD'nin çoğunlukla Washington'a meydan okuyarak çıkarlarını güçlü bir şekilde savunan birçok ülkenin bulunduğu bir dünyayla karşı karşıya olduğunu dile getiren ABD'li analist, "Yeni dinamiği anlamak için Rusya'yı veya Çin'i değil, Türkiye'yi düşünün. 30 yıl önce Türkiye, güvenliği ve refahı açısından Washington'a bağımlı, itaatkar bir ABD müttefikiydi. Türkiye ne zaman periyodik ekonomik krizlerden birini yaşasa, ABD onu kurtarmaya yardım etti. Bugün Türkiye, güçlü ve popüler bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok daha zengin ve siyasi açıdan daha olgun bir ülkedir. En yüksek düzeyde taleplerde bulunulduğunda bile rutin olarak ABD'ye meydan okuyor" ifadelerini kullandı.

Zakaria, Türkiye'nin meydan okumalarına Rusya'dan alınan S-400'leri ve Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin şemsiyesi altında bulunan terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik terörle mücadeleyi örnek gösterdi.

Akademisyenler dünyanın şu anda tek kutuplu mu, iki kutuplu mu yoksa çok kutuplu mu olduğunu tartışıyorlar ve her durumu açıklamak için kullanılabilecek ölçümler var. Tüm güç ölçütleri toplandığında ABD en güçlü ülke olmaya devam ediyor. Ancak Hindistan, Suudi Arabistan, Türkiye gibi ülkelerin güçlerini gösterdiğini görünce dünyanın çok kutuplu olduğunu rahatlıkla hayal edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Türkiye
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  • Fareed Zakaria

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