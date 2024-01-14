Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, Al Arabiya'ya verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Yunanistan ve Türkiye'nin komşu ülkeler olduğunu ve birlikte yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini söyleyen Gerapetritis, "Türkiye ile komşu ülkeleriz ve aynı coğrafyayı paylaşıyoruz, dolayısıyla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Gerçek şu ki, geçmişten gelen güçlü tarihi yükler var ve şimdi iyi komşuluk ilişkileri ve elbette daha samimi, içten etkileşimler için yeni bir aşamaya girmeye çalışıyoruz" dedi.

Gerapetritis, Atina'nın görüşünün Ankara ile diyalog içinde olmanın ve birbirlerinin pozisyonlarını karşılıklı olarak tanımanın önemli olduğu yönünde olduğunu söyledi.

Yunan Bakan, "Her açıdan aynı görüşleri paylaşmamız gerekmiyor, ancak yapmamız gereken şey kendi aramızda tartışmak... Adım adım daha iyi bir ilişkiye doğru ilerleyebileceğimizi ve bu daha iyi ilişkinin işlevsel ve sürdürülebilir olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerapetritis, ayrıca Avrupa Birliği ve Türkiye arasında göç konusunda imzalanan ortak bildirinin "geri dönüş oranını iyileştirmek için" yeniden etkinleştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili olarak Yunan Bakan, Atina'nın insani yardımların arttırılması ve çatışmanın bölgeye yayılma ihtimalinden endişe duyduğunu söyledi. Gerapetritis, "Bu nedenle, sürdürülebilir ve uzun süreli bir çözüm bulmak için düşmanlıkları şimdi daha geniş bir bölgede kontrol altına almamız önemli bir endişe kaynağıdır" dedi.

Yunanistan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin 1967 öncesi sınırlar dahilinde iki devletli çözüme ilişkin kararlarını "açıkça desteklediğini" yineledi.