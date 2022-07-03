İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2022 Pazar / 4 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7832
  • EURO
    17,4971
  • ALTIN
    976.051
  • BIST100
    2443.77
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Yunan basınından çarpıcı itiraf: Erdoğan'ın bu özelliğini bazen unutuyoruz
Politika

Yunan basınından çarpıcı itiraf: Erdoğan'ın bu özelliğini bazen unutuyoruz

Yunan Ta Nea gazetesinin 'Erdoğan'ın Müzakere Sanatı' başlıklı makalesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki rolüne dikkati çekildi. Yazıda, 'Türk Cumhurbaşkanı, uluslararası arenada hala müzakere sanatına sahip olduğunu, Madrid Zirvesi'nde gösterdi. Erdoğan'ın uluslararası alanda özel deneyime ve hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu bazen unutuyoruz' ifadesine yer verildi.

TRT Haber3 Temmuz 2022 Pazar 15:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye'nin Madrid'deki NATO Zirvesi'nde elde ettiği kazanımlar Yunan basınında da yer aldı.

Ta Nea gazetesi, dış politikada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özelinde bir makale yayımladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müzakere Sanatı" isimli makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki rolüne vurgu yapıldı.

Yazıda, "Türk Cumhurbaşkanı, uluslararası arenada hala müzakere sanatına sahip olduğunu, Madrid Zirvesi'nde gösterdi." ifadesine yer verildi; "Erdoğan'ın uluslararası alanda özel deneyime ve hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu bazen unutuyoruz." yorumu yapıldı.

Dahası, uzun vadeli bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karlı çıkacağı belirtildi.

Yunanistan-Türkiye arasındaki gerilimin yükselmesinde payı olan Miçotakis hükümeti ise üstü kapalı eleştirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.