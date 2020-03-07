İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    329.18
  • BIST100
    109601
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İletişim Başkanı Altun: Yunan kuvvetlerinin mültecilere karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz
Politika

İletişim Başkanı Altun: Yunan kuvvetlerinin mültecilere karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 00:19 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 00:19

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, CNN International kanalında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in iddialarına yanıt verdi.

Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddettiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz. Dünyanın en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi olan Türkiye, Suriye ve diğer yerlerden gelen düzensiz göç dalgalarına karşı bir duvar görevi görmektedir.

Avrupa Birliği, 2016 mülteci anlaşmasında verdiği maddi destek ve gönüllü kabul gibi sözlerini tutmamıştır. Bunun sonucunda Türkiye, kaynaklarını Avrupa'ya giden mültecileri durdurmak yerine İdlib'den gelebilecek muhtemel bir dalgayı karşılamaya yönlendirmiştir. Yunanistan'a ve uluslararası topluma tavsiyemiz, birilerini suçlamak yerine, düzensiz göçün temelinde yatan Suriye iç savaşını durdurmaktır."

Terör örgütü PKK'ya yönelik ''Kapan-3 Kazan Operasyonu'' başlatıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!
İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

İşte, 200 kilometre üzeri menzile sahip Atmaca füzesi
İşte, 200 kilometre üzeri menzile sahip Atmaca füzesi

İşte, 200 kilometre üzeri menzile sahip Atmaca füzesi

TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR
TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR

TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR

Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil
Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil

Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.