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Politika

Yunan siyasetçi Tsielepis: EEZ anlaşmazlığının giderilmesi Kıbrıs sorunun çözümüne yardımcı olacaktır

Türkiye için AB'den yaptırım talep etmenin hata olduğunu belirten Yunan siyasetçi Toumazos Tsielepis, diyaloğun önemine işaret ederek EEZ anlaşmazlığının giderilmesi Kıbrıs sorunun çözümüne yardımcı olacağını söyledi.

Star.com.tr02 Ağustos 2020 Pazar 11:12 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 11:12
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Yunan Haravgı gazetesine konuşan AKEL Kıbrıs Sorun Ofisi Başkanı Toumazos Tsielepis, Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan EEZ (Münhasır Ekonomik Bölge) sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"UMUTLARIMIZI YAPTIRIMLARA BAĞLAMAK HATA OLUR"

Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ndeki Türkiye karşıtı girişimlerine değinen Tsielepis, "Tüm umutlarımızı yaptırımlara bağlarsak hata yaparız" dedi.

"EEZ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ KIBRIS SORUNUNA YARDIMCI OLUR"

Türkiye ve Yunanistan EEZ konusunda bir yol bulur ve anlaşırlarsa, bu Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olur mu? sorusuna Tsielepis, "Bunlar iki ayrı konudur, ancak birinin çözülmesi kesinlikle diğerinin çözülmesine yardımcı olacaktır. Açıkçası Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliğin azalması, Kıbrıs konusunda diyaloğun yeniden başlatılması için daha elverişli koşullar yaratacaktır. Yunanistan ve Türkiye arasındaki anlaşmazlığı çözmenin tek gerçekçi yolunun diyalog olduğu ilkesi burada geçerlidir" ifadesini kullandı. 

Star.com.tr

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