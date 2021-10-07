Yunanistan tahrik peşinde! Arkalarına İzmir'i alıp poz verdiler

7 Ekim 2021 Perşembe 11:29 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:29

Yunanistan, Ege Adaları üzerinden tahriklerini sürdürüyor. Ülkede geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin dibinde bulunan birkaç adada tatbikat yapıldı.



Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da bu tatbikatlarda yer aldı.

Koyun Adası'nda gerçekleştirilen tatbikata katılan Hardalias, arkada İzmir görünecek şekilde Yunan askerleri ile poz verdi.

"HER ADA YUNAN YURDU! HER YERDEYİZ!"

Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hardalias, "Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu! Her yerdeyiz!" ifadelerini kullandı.