'Yunanistan terörün sığınağına dönüştü'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’da mahkemenin, ülkede Kasım 2017’de yakalanan DHKP-C ile iltisaklı 9 kişinin “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasından beraatine karar vermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MÜCADELEYE AYKIRI

Sözcü Aksoy değerlendirmesinde, DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan’ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemlediklerini belirtti. Yunanistan’da tutuklanan DHKP-C mensuplarının beraat etmesine ilişkin bir soruya Aksoy, “DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan’ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemliyoruz. Bu örgütlere Yunanistan’da uluslararası terörizmle mücadele taahhütlerine aykırı biçimde gösterilen sempati ve yardım kabul edilemez” dedi.

DHKP-C’LİLERİN İADESİNİ TALEP ETTİK

Gözaltına alınan teröristlerin iadesini istediklerini belirten Aksoy, şunları vurguladı: Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunma yolundaki ciddi emareler üzerine, Yunan polisi tarafından 2017 yılında yakalanan, haklarında Türkiye’de de yakalama kararı bulunması çerçevesinde iadesini talep ettiğimiz 9 DHKP/C mensubuna yönelik bugün verilen beraat kararı, bu terör unsurlarının neden Yunanistan’da yuvalandıklarını da ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı. DHPK-C’nin, AB’nin de terör örgütleri listesinde yer aldığını hatırlatan Sözcü Aksoy, “Dolayısıyla, Yunanistan yargısı tarafından teröristler için aldığı bu karar neticesinde, Avrupa’da terörizmle mücadele çabalarını da açık bir şekilde sekteye uğratmıştır” değerlendirmesinde bulundu.