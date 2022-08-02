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Politika

Yunanistan Türkiye modeline göz dikti! Ülkelerinde uygulamak istiyorlar

Türkiye'nin başarılarını örnek almaya devam eden Yunanistan şimdi de 2018'de kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın işleyiş modeline göz dikti. Yunan basını Kathimerini gazetesi İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u örnek göstererek 'Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz' başlıklı bir yazı yayınlandı.

AA2 Ağustos 2022 Salı 22:11 - Güncelleme:
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Yunanistan'daki Kathimerini gazetesinde yayımlanan köşe yazısında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Yunan versiyonunun göreve getirilmesi" önerisinde bulunuldu.

Yazıyı kaleme alan Trakya Demokritos Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Bilimsel Direktörü Sotiris Serbos, Altun'un 24 Temmuz'da Kathimerini gazetesinde yayımlanan röportajını okurken, Altun'un Yunan mevkidaşına olan ihtiyaç üzerine düşündüğünü ifade etti.

TÜRKİYE MARKASINI ULUSLARARASI ALANDA GÜÇLENDİRİYOR

Jeopolitik boyut ve güç olarak büyüyen, bölgesel etkinliği artan Türkiye'de, 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulduğuna dikkatin çekildiği yazıda, Altun'un başkanlığını yaptığı bu kurumun görevinin Türkiye markasını uluslararası alanda güçlendirmek olduğu aktarıldı.

YUNANİSTAN KENDİ ZAAFINI GİDERMEK İSTİYOR

Yazıda, Yunanistan'ın da bu alandaki zaafını gidermek için bu işe girişmesi gerektiği belirtilerek, "Altun'un da vurguladığı üzere, Türkiye artık eski Türkiye olmadığı için geçmişe kıyasla daha orantısız şekilde ilerliyor. Türkiye'nin yaptığı gibi, ulusal güvenlik için uygulanan politika araçlarına stratejik iletişimi de dahil etmeliyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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