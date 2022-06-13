Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığında baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Maraş açılımından rahatsızlık duymaya başladılar. Rum halkı da Maraş'taki mülkünü kullanmak istiyor. Biz de bunu destekliyoruz. Onlar da hakkını kullansın istiyoruz. Bu durumu yeniymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar."

"BİZİM HAKLARIMIZI KORUMAK İÇİN KARARLILIĞIMIZ TAM"

İki NATO üyesi ülke. NATO'da güvenlikle ilgili dayanışma söz konusu. Türkiye'nin alacağı F-16'ların verilmemesi için lobi yapması kabul edilemez. Türkiye'yi dışlayan bir sürü toplantı oldu, hiçbirinin hükmü yok dedik, olmadı. Türkiye'yi de davet edelim demeye başladılar. Bizim haklarımızı koruma noktasında kararlılığımız tamdır. Bunlar bizim için problem değil.

"TÜRKİYE BİZE SALDIRACAK DİYE AĞLIYORLAR"

Esas Yunanistan halkı ve burada Rum halkı gücüyle ilgili ne düşünüyor, biraz kulak versinler. Biz gerginlikten yana değiliz, işbirliğinden yanayız. Yunanistan'ın uluslararası hukuku ihlal eden adımları var, bunları da bir bir izah ettik BM'ye gönderdiğimiz mektuplarla. Gidiyor, uluslararası topluma 'Türkiye bize saldıracak' diye ağlıyorlar. Sorunlar varsa bazılarını müzakere ederek çözebiliriz.