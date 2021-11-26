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Politika

Yunanistan'da Annalena Baerbock sevinci! ''Türk dostu Merkel'den bıkmıştık''

Almanya'nın yeni dışişleri bakanı olması beklenen Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Annalena Baerbock, Yunanistan'da büyük sevinçle karşılandı. “Türk dostu Merkel'den bıkmıştık” yorumunu yapan Yunan basını, Baerbock'un Türkiye karşıtı olacağını savundu.

Hürriyet26 Kasım 2021 Cuma 07:38 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 07:43
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Almanya'da Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Annalena Baerbock'un dışişleri bakanı olacağı beklentisi Atina'da sevince neden oldu. Hürriyet'in haberine göre, Yunan Star televizyonu Almanya'daki koalisyonu "Türk dostu Merkel'i görmekten bıkmıştık. Türkiye'ye antipati duyan Yeşiller'in starı Baerbock'un dışişleri bakanlığına getirilecek olması Yunanistan için çok iyi" yorumuyla duyurdu.

YUNAN DOSTU VURGUSU

Open televizyonu "Almanya'nın Türkiye politikası değişiyor" derken, Mega televizyonu, "Yeşiller'in Türkiye'ye karşı sert politika geleneği var" ifadesini kullandı. Kathimerini gazetesi ise "Türkiye'ye denizaltı satışının dondurulmasından yana olan Baerbock, Almanya'nın 2'nci Dünya Savaşı için Yunanistan'a tazminat ödemesi talebini de desteklemişti" diye yazdı.

ATİNA NE BEKLİYOR

Yunanistan Dişişleri Bakanı Nikos Dendias, Angela Merkel dönemi Türkiye politikalarının kendileri için düş kırıklığı olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz günlerde Nafteproki gazetesine konuşan Dendias, yeni Alman hükümetinden beklentilerini şu şekilde sıralamıştı: Türkiye'ye silah satışı durdurulmalı. Sığınmacılar konusunda Tükriye'ye karşı sert tavır alınmalı. Yunanistan'ın Libya'daki rolü desteklenmeli.

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