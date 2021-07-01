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Politika

Yunanistan'da büyük korku! ''Para yok, koronavirüs kışın gelirse işimiz biter''

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle turizm ve deniz trafiği gelirleri kesilen Yunanistan'ın ekonomisinde tarihi bir çöküş yaşanıyor. Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, 'Para yok. Koronavirüs kışın gelirse işimiz biter.' sözleriyle endişesini dile getirdi.

1 Temmuz 2021 Perşembe 15:24 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 15:24
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Euro bölgesinde daha önce geri ödenmeye yüksek seviyelerde kredilerle gündeme gelen Yunanistan, pandemi nedeniyle maddi açıdan zorluklarla karşı karşıya kaldı. Yunan basınından Ethnos gazetesinin haberine göre, Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, koronavirüs salgınında dördüncü dalga olasılığına işaret ederek, "Olgunlaşmamız gerekiyor." dedi.

YUNAN BAKANDAN "PARA YOK" UYARISI

Georgiadis, "Para yok. Koronavirüs kışın gelirse işimiz biter." uyarısında bulundu. Herkesin aşılanması gerektiğini belirten Yunan bakan, iş insanlarıyla yaptığı konuşmada, "Diğer kişinin aşı olmaya gitmemesi benim suçum mu? Ne siz, ne ben, ne de iş insanı suçlu. Virüs hayatımızın bir gerçeği. Gardiyan değilim, herkesi ikna edemem." dedi. (Yeni Şafak)

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