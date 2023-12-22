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Politika

Yunanistan'da Yunan vekilin Dr. Sadık Ahmet'e hakaret etmesine Türk vekilden kınama

Yunanistan'da Yeni Sol Milletvekili Özgür Ferhat, Dr. Sadık Ahmet'e hakaret eden Spartalılar Partisi Milletvekili Vasilis Stigas'ı kınadı.

AA22 Aralık 2023 Cuma 17:17 - Güncelleme:
Yunanistan'da Yunan vekilin Dr. Sadık Ahmet'e hakaret etmesine Türk vekilden kınama
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Ferhat, yaptığı açıklamada, Sitigas'ın hakaret içerikli sözlerine ilişkin, "Şuursuzca ve haddini aşarak paranoyaya yaklaşan bir konuşma." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Sadık Ahmet'e ve anısına hakaret eden Stigas'ın aba altından sopa göstermeye çalıştığını belirten Ferhat, bu söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bu tür söylem, eylem ve davranışların ülke demokrasisine açık tehdit ve tehlike oluşturduğunu kaydeden Ferhat, şu ifadeleri kullandı:

"Düz yahut da dolaylı yoldan bu yapılanlar, azınlığımızı ve belirli azınlık milletvekillerini hedef gösterip tehdit etmeye yöneliktir. Bu, hastalıklı aşırı sağ davranışlara göğüs geren ve geri adım atmadan mücadele veren tüm ilerici demokrat vatandaşlara karşı da tehdit oluşturmaya yöneliktir. Bizler her daim bu tür çirkin saldırılara, tehditlere ve bunları doğuran faşizan yapıya karşı korkmadan, yılmadan, boyun eğmeden mücadelemize devam edeceğiz."

Stigas, 2024 bütçesinin 17 Aralık'ta görüşüldüğü Yunan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, soydaş milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat'ın, 7 Aralık'ta Atina'ya ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini eleştirerek, "Onlar, Türk mü? Bir dönem Sadık ile ne olduğunu unuttuk mu? Yunan devletinin milletvekili (Sadık Ahmet) çıkıp 'Türk'üm' diyordu. Ta ki bir kamyon ona çarpana kadar. O da rahatladı, biz de." ifadelerini kullanmıştı.

Stigas'ın bu sözleri, bazı haber siteleri tarafından da eleştirilmişti.

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