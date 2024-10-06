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Politika

Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Yeterli seviyeye adım adım ulaştık

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile yeterli güven seviyesine açık iletişim kanallarıyla adım adım ulaştıklarını bildirdi. Öte yandan Bakan Yerapetritis, tüm konuların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kasımda Atina'ya yapması planlanan ziyarette ele alınacağını ifade etti.

AA6 Ekim 2024 Pazar 17:35 - Güncelleme:
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Yeterli seviyeye adım adım ulaştık
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Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan Yerapetritis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerapetritis, iki ülkenin son 15 aydaki yakınlaşma sürecinde yeterli güven seviyesine açık iletişim kanallarıyla adım adım ulaştıklarını kaydetti.

İki ülke dışişleri bakanlarının kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) belirlenmesine yönelik kapsamlı görüşmelerin yürütülmesi için mevcut şartları değerlendirmeleri yönünde liderlerinden talimat aldıklarını belirten Yerapetritis, bu kapsamdaki tüm konuların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kasımda Atina'ya yapması planlanan ziyarette ele alınacağını ifade etti.

- "DIŞ POLİTİKANIN KARMAŞIK KONULARINDA ATALETİN GENELLİKLE ZARARA NEDEN OLDUĞU İSPATLANDI"

Yerapetritis, tarafların çerçevede anlaşamamaları halinde deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik görüşmeler devam etmese de ikili ilişkilerdeki mevcut iyi iklimi korumaya çalışacaklarını vurguladı.

Yunan Bakan, iki ülke arasındaki istişare görüşmelerine ilişkin çözüme yönelik aktif politika izlenmesinin gerekliliğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstişari görüşmelerde 65. tura gitmeyi hedeflemiyoruz. 21 yıldır 64 tur istişari görüşmelerin ardından Türkiye ile bir müzakere seviyesine ulaşamadık ne içerik ne de süreç olarak. Bunun sonucunda genelde turun sonunda başından daha kötü bir noktaya vardık. Tarihi olarak dış politikanın karmaşık konularında ataletin genellikle zarara neden olduğu ispatlandı. Yalnız hareket faydalı bir eylem doğuruyor."

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