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Politika

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'dan Özgür Özel'e yalanlama: Tehdit yoktu

CHP'li Adana Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, “Külliye'ye çağrılıp tehdit edildi” diyen CHP Genel Başkan Özgür Özel'i, 'Tehdit yoktu, davetten onur duydum.' sözleriyle yalanladı.

HABER MERKEZİ15 Ocak 2025 Çarşamba 08:40 - Güncelleme:
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'dan Özgür Özel'e yalanlama: Tehdit yoktu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'ya AK Parti'ye katılması için baskı uygulandığı iddiasını ortaya attı. Özgür Özel, basın toplantısında isim vermeden "Geçen hafta başarılı bir belediye başkanım, bir büyükşehrin ilçe belediye başkanı, çağırıyor. Şubat ayında kongrem var, bize katılır mısın, senin önünü açarım' diyor. Bir de böyle parantez içinde 'Tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar Allah korusun' diye tehdit yapmalar..." diyerek Ali Demirçalı'ya AK Parti'ye katılması için tehdit edildiği iddiasında bulundu.

ÇOK KİBAR DAVRANDI

CHP'li Demirçalı, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Başkan Erdoğan tarafından çok iyi ağırlandığını belirten Demirçalı, "Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine gittim. Genel Başkanımızı bilgilendirdim. Çok güzel bir ortamda görüştük. Gerçekten bizi çok iyi karşıladı, tehdit yok onurlandırdı. Hem kendi adıma hem de Yüreğirliler adına teşekkür ediyorum. Çok kibardı" dedi.

Belediye borçlarını da görüştüklerini aktaran Demirçalı, "AK Parti'ye geçmenin doğal olmayacağını yanımızdaki yetkili arkadaşa ilettim. Görüşmeden çok memnun ayrıldım. Cumhurbaşkanımız ne zaman isterse görüşürüm" ifadelerini kullandı.

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