Yurtlar üzerinden algı operasyonu... Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi kimsenin istismar etmeye hakkı yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurdu tartışmalarıyla ilgili 24 TV muhabiri Fevzi Özgür Altın'ın sorularını cevapladı.

Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Yurtlar Türkiye'nin sessiz sedasız gerçekleştirdiği son 19 yıldaki devrimlerden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla, ülkemizin tüm illerine ilçelerine ilmek ilmek dokuduğumuz mükemmel bir altyapı var. Bu altyapıyı farklı farklı ithamlarla kimsenin karalamaya, başka türlü gösterme ve bu noktada gençlerimizi istismar etmeye hakkı yok.

Şu an itibarıyla 719 bin kapasite var. Biz bu kapasiteyi her geçen gün artırıyoruz. 2002'de devraldığımızda 180 bin kapasite vardı, 190 yurt vardı. Şimdi 769 yurt var. Her geçen gün bu yurtların sayısı artıyor. İllere, ilçelere yayıyoruz. Bakınız pandemiye rağmen 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 233 adet yeni yurt yaptık. 216 bin yeni yatakla yurtlarımızın kapasitesini geliştirdik.

İstanbul'da 600 kişilik bir yurt yapmışlar 3 senede onun üzerinden reklam yapmaya çalışıyorlar. El insaf... Bunlara en güzel cevabı milletimiz verecektir. Ama biz hiçbir şekilde karamsarlığa kapılmadan, gençlerimizi bu anlamda karamsarlığa itmeye çalışanlara karşı durarak üretmeye devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz, standartları artırmaya devam edeceğiz.

BAKAN KASAPOĞLU: DÜNYANIN EN KAPSAMLI, KAPASİTESİ EN YÜKSEK YURTLARINA SAHİBİZ

Daha önce Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda basın toplantısı düzenleyen Bakan Kasapoğlu, bu tesisin de Türkiye'nin 81 il, 258 ilçesinde olduğu gibi spor alanından çalışma alanına, kütüphanesinden lüks restoranına, modern odalarına kadar dört dörtlük dizayn edilmiş mekanlardan biri olduğunu söyledi.

Bakanlık yurtlarının, bu milletin evlatlarına yuva olan, aile şefkatini, sıcaklığını, güvenliğini hissettirme idealiyle yapıldığını aktaran Kasapoğlu, "Emektar personelimize, bu yurtlarda emek var, gayret var, alın teri var, tüm çalışma arkadaşlarımıza, kalorifercisinden temizlik, güvenlik, yemekhane görevlilerine, yurt yönetim memuruna, müdürüne kadar herkese, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Pandemi süreci sonrası da tüm il ve ilçelerdeki yurtlarda bu vatanın evlatlarını aile sıcaklığıyla karşılamaya hazır olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Dünyanın en kapsamlı, kapasitesi en yüksek yurtlarına sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, adeta dünyanın en modern, en rekabetçi otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız. Bunu göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Temizlik, konfor, çalışma imkanları, güvenlik, bakımından her alanda yüksek standartlara sahibiz." diye konuştu.

Dünyada eğitim hizmetini ihracat kalemi olarak sunan ülkelere bakıldığında, bu hizmetin Türkiye'deki yurtlardaki standart, seviye ya da kapasitede hiçbir şekilde olmadığının görüldüğünü dile getiren Kasapoğlu, "Alt yapımımız ve bu çerçevede ortaya çıkan hizmet Türkiye için bir iftihar tablosudur." değerlendirmesinde bulundu.

- "BAKANLIK VE HÜKÜMET OLARAK EL ELE VERMİŞ ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Standart ve kapasiteyi her gün daha yukarı taşımanın gayreti içinde olduklarını belirten Kasapoğlu, "Bu gurur tablosu, son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla, güçlü liderliğiyle, birebir takibiyle ortaya çıktı. Bakanlık ve hükümet olarak el ele vermiş şekilde çalışıyoruz. Bu hizmeti, altyapıyı, çalışmayı ve güzel tabloyu kimsenin istismarına ve karalamasına müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Bu kapasite, hizmet ve yurtlarımızdan 720 bin öğrenci faydalanıyor. Özellikle de son 19 yılda, 2002-2021 yılları arasında 190'dan 768'e yükselen yurt sayısı ve 182 binden 720 bine yükselen bir kapasite var. Her geçen gün artıyor ve artmaya da devam edecek. Her iki perspektiften bakıldığında 4 misline yakın bir artış gerçekleşmiş oluyor." şeklinde konuştu.

"Gözümüzün ışığı gençlerimiz; kapasite, standart, konfor açısından her şeyin en iyisine layık." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Eskiyen, modernize edilmesi, deprem vesaire gibi nedenlerle acilen yenilenmesi gereken yurtları tekrar yapıyoruz. Ülkemizin her köşesinde, Edirne'den, Kars'a, Iğdır'dan Tekirdağ'a kadar bu standartlarda yurtlarımız var. Biz hiçbir özveriden kaçınmadan, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı tabloyu daha yukarılara taşıyacağız. Yeni yatırım programlarımız, hizmete alacağımız yurtlar var. Ankara'daki eski yurtları yeniledik. İki hafta sonra, güzel bir törenle hizmete alacağız. Salgın sürecine rağmen 216 bin 452 yeni kapasite oluşturduk. Yeni yurtlar için çalışmalarımız, var. Durmayacağız, duraksamayacağız ve bu çıtayı gençlerimiz için her daim yükseltmeye devam edeceğiz. Son 4 yıla baktığımızda, 2017-2018 döneminde başvuru yapan öğrencilerimizin yüzde 90'ı, 2018-2019'da yüzde 89'u, 2019-2020'de yüzde 88'i yurtlara yerleşirken, 2020-2021'de ise salgın nedeniyle öğrenci almadık. 2021-2020'de yeni bir süreç başladı. O süreç geçen hafta tamamlandı ve akabinde yerleştirmelerimiz başladı."

- "BU HAFTA 35 BİN YEDEK YERLEŞTİRME YAPTIK"

Bakan Kasapoğlu, verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanların, konuyu bildiği halde kötü niyetle istismar edenlerin olduğunu söylerken, "Belli bir amaçla, kötü algıyla milletimizi kandırmaya çalışanlar çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olmasının bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl da yerleştirmelere hızlı bir şekilde geçeceğiz." diyen Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yurtlara her öğrenci başvuruyor. Başvuranların bir kısmı hak kazandığı halde kaydını yaptırmıyor. Yine kaydını yaptırdığı halde vazgeçip başka imkanlara giden, bir ay sonra arkadaşıyla buluşup başka bir alternatif ortaya koyanlar oluyor. 11 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Genç, dinamik bir kitle. O yüzden gençlerin bu alandaki tercihlerini il il, ilçe ilçe an be an takip ediyoruz. O yüzden yedek yerleştirmelerimiz var. Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık. Yarın yine yedek yerleştirmelerimiz olacak. İnanıyoruz ki geçmiş yıllardaki kapasiteyi yeniden yakalayacağız. Sadece barınma değil, her gencimizin kahvaltısı ve bir öğün yemeği de dahil olmak üzere her ay beslenme yardımımızı 570 liraya çıkardık. Açık büfe yemeklerimizle, modern imkanlarla standartları her geçen gün arttıracağız."

Bakan Kasapoğlu, muhalefetin yurt konusunu istismar eden bir anlayışla hareket ettiğini kaydederek, "Yıllardır en güzel şekilde yönetilmesine rağmen, maalesef bu konuyu istismar eden muhalefet anlayışı, kendilerinin gerçek yüzünü ortaya koyması açısından bir kara tabloyu sergilemektedir. Yalana, abartıya, iftiraya, çarpıtmaya her zamanki gibi yine bu konuda da başvurmaktadırlar. Kısa süre önce yaşadığımız yangın ve seldeki anlayışları, o süreçte ortaya koydukları iftira, karalama kampanyaları, ülkemizi düşürmeye çalıştıkları acziyet tabloları, yine bu süreçte de muhalefet tarafından ortaya konulmaktadır. Biz inanıyoruz ki bu iftiralar ve yalanlarda boğulacaklardır. Mavi vatanı inkar eden anlayışla, PKK'ya iltisaklı partilerle yaptıkları iş birlikleriyle, gençlerimizin geleceğini garanti altına alma noktasında açıkçası acziyetlerini görüyoruz. Gençlerimiz bizim gözbebeğimiz. Onların bu çabaları en güzel şekilde gördüklerine, bu güzel tabloyu en güçlü şekilde hissettiklerine inanıyoruz. İşte bunun ispatı, yurtlardaki anketlerde yüzde 98-99'larda çıkan memnuniyet anlayışıdır. Türkiye'nin her yerinde gençlerimizle birlikte oluyor, oturuyor dertleşiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "BİR YURDUN ATIK SU SORUNUNU DAHİ ÇÖZMEKTEN ACİZLER"

Bakan Kasapoğlu, bütçe görüşmeleri ve diğer ortamlarda muhalefet temsilcilerine yurtların güzelliğinden, imkanlarından, konforundan bahsettiğini, onları yurtlara davet ettiğini ama maalesef gelip görmeye dahi cesaret edemediklerini dile getirdi.

Muhalefetin eleştirilerinde samimi olmadığını aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu, 8 milyon öğrenci üzerinden yapmış olduğu algı çalışmasında, 'Biz bunu bir yılda hallederiz.' diyor. Bahsettim; illerde, ilçelerde, yurtlar yapıyoruz, yatırımlar yapıyoruz. Muhalefet partisinin yönettiği bir büyükşehir belediyesinin, yapmış olduğumuz 4 bin kapasiteli yurdun foseptiğini, atık suyunu dahi 2 yıldır bağlayamadığını özellikle ifade etmek isterim. Bırakın yurt yapmayı, bırakın kapasite artırmayı, bırakın bu standartları aziz gençlerimize sunmayı, onlar açıkçası bir yurdun su sistemini, atık su sorununu dahi çözmekten acizler. Biz o yüzden onlara diyoruz ki; gölge etmeyin, gençlerimizin, milletimizin, değerli ailelerin umutlarını, ümitlerini karartmayın. Sizden başka bir şey istemiyoruz."

"Yurtların sayısını artırmak için kiralamalar yaptık. 'Nasıl kiralama yaparsınız' dediler. Yeni yurtlar yaptık. Bu yurtların yerleriyle, mekanlarıyla ilgili spekülasyon yaptılar." açıklamasında bulunan Kasapoğlu, "Her alanda karşı oldukları gibi, bu alanda da yine karşı duruş, yine kör muhalefet anlayışını ortaya koydular. Biz onların marifetiyle bazı basın organlarında da pompalanan bu negatif algı çalışmasının neye hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmaz arkadaşlar." diyen Bakan Kasapoğlu, "Bunu görüyoruz. Milletimiz bu algı çalışmalarına, bu iftira kampanyalarına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde prim vermeyecektir. Siyasetin karanlık yüzünü ortaya koyanlara gereken dersi en güzel şekilde, en demokratik şekilde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edeceklerdir." şeklinde görüş belirtti.

Kasapoğlu, burslarda gelinen noktaya işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"45 liradan 650 liraya getirdiğimiz burs rakamları, 450 binlerden 1,5 milyon kişiye verdiğimiz kredi ve burs sayısı var. Bunların hiçbiri lafla olmuyor. Bunlar özverinin, çalışmanın, hizmet anlayışının, eser siyasetinin örneği. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu çabayı daha yukarılara taşımak en büyük amacımız. Gençlerle aramıza girmek isteyenlere, gençleri istismar ederek onların umutlarını çalmak isteyenlere, bu samimimi gayretleri sabote etmek isteyenlere inat, iyilikle, güzellikle inşa etmeye devam edeceğiz. Üretmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin, milletimizin zihnini bulandırmak isteyenlere, hadiseyi karmaşık hale getirmek isteyenlere inat, biz kolaylaştıracağız, üreteceğiz. Bu ülkede dikili ağacı olmayan, taş üstüne taş koymamış insanlara inat, bir sonraki günümüzü daha bereketli, daha verimli kılmaya, milletimiz, insanlık için üretmeye devam edeceğiz."