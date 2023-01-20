İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2023 Cuma / 28 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8054
  • EURO
    20,3924
  • ALTIN
    1168.07
  • BIST100
    5503.01
Politika

Zafer Partisi'ni sarsan istifa: MHP'ye geçti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kurucular Kurulu ve GİK üyesi Ayla Ülük partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı. Ülük'ün rozetini MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin taktı.

20 Ocak 2023 Cuma 12:33 - Güncelleme:
Zafer Partisi'ni sarsan istifa: MHP'ye geçti
ABONE OL

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kurucular Kurulu ve GİK üyesi Ayla Ülük istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. MHP'ye geçen Ülük'ün rozetini MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin taktı.

"ÜLKÜCÜLERİN GERÇEK YUVASINDAYIM"

Bundan sonra MHP için çalışacağını vurgulayan Ülük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkücülerin gerçek yuvasındayım" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR"

MHP ve Cumhur İttifakı'nın her geçen gün güçlendiğini ifade eden MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise şu açıklamalarda bulundu:

"Zafer Partisi kurucu üyesi ve genel idare kurulu üyesi Ayla Hanımefendi saldırıların farkında olup gelip Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olmak istediğini, destek olmak istediğini, omuz vermek istediğini beyan etti. Bugün de üyeliğini kabul ettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İzmir'de bu tür çalışmalarımız devam ediyor. 30 Ocak Pazartesi günü Sayın Genel Başkanımıza, İzmir'den toplayacağımız on binlerce desteği, belgeyi ileteceğiz."

  • Ayla Ülük
  • Zafer Partisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.