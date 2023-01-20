Zafer Partisi'ni sarsan istifa: MHP'ye geçti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kurucular Kurulu ve GİK üyesi Ayla Ülük istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. MHP'ye geçen Ülük'ün rozetini MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin taktı.

"ÜLKÜCÜLERİN GERÇEK YUVASINDAYIM"

Bundan sonra MHP için çalışacağını vurgulayan Ülük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkücülerin gerçek yuvasındayım" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR"

MHP ve Cumhur İttifakı'nın her geçen gün güçlendiğini ifade eden MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise şu açıklamalarda bulundu:

"Zafer Partisi kurucu üyesi ve genel idare kurulu üyesi Ayla Hanımefendi saldırıların farkında olup gelip Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olmak istediğini, destek olmak istediğini, omuz vermek istediğini beyan etti. Bugün de üyeliğini kabul ettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İzmir'de bu tür çalışmalarımız devam ediyor. 30 Ocak Pazartesi günü Sayın Genel Başkanımıza, İzmir'den toplayacağımız on binlerce desteği, belgeyi ileteceğiz."